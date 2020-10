LA FOTO. Lasciano l’auto parcheggiata sotto casa e la trovano depredata

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Vandali in azione, danneggiata auto e depredata di tutto. L’altra sera dei balordi hanno distrutto i finestrini di una vettura in sosta presso un condominio, in via P. Riverso ad Aversa, i proprietari hanno avuto la brutta sorpresa, vetri infranti ovunque sulla strada e il furto di tutti gli oggetti personali in particolare, oltre il danno anche la beffa. Questa la denuncia pubblica della vittima Giulio P: “Ore 21:50, Via Paolo Riverso. L’ennesimo atto vandalico ai danni delle macchine momentaneamente parcheggiate sotto casa. Vergognoso!”

Cittadini esasperati per i continui furti e danni alle auto con i finestrini distrutti per rubare oggetti di poco valore, nella gran parte dei casi.