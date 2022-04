LA FOTO. Luca Abete di Striscia, un ragazzo in fuga e i carabinieri. Ecco cosa sta succedendo a S.MARIA C.V.

Dinanzi al bar Cappiello si è consumato il frizzante seguito della storia dei rifornimenti di bombole di gas illegali

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Era stato pubblicato già un piccolo trailer dell’inchiesta di Luca Abete relativamente al rifornimento abusivo di gas per le bombole presso le stazioni di servizio di rifornimento GPL anche qui nel casertano.

E da quello che raccontano testimoni diretti del pomeriggio in quel di Santa Maria Capua Vetere dell’inviato di Striscia La Notizia, oggi pare ci sia stato il seguito della storia.

Dalle prime indiscrezioni, infatti, sarebbe stato intercettato dalla troupe di Canale 5 uno degli operatori di questa stazione di servizio “incriminata”.

Resosi conto di essere “pedinato” da Abete e dai suoi, il ragazzo alla guida del furgone ha in pratica abbandonato il mezzo all’esterno del bar Cappiello per darsi alla fuga, lasciando, almeno per questa volta, Abete con in mano un pugno di mosche.

I carabinieri, poi, hanno raggiunto l’area per mettere tranquillità ad una situazione che stava diventando abbastanza movimentata.