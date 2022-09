LA FOTO. Maltempo a CASERTA. Paura nel seggio: crolla una vetrata

Anche in un altro seggio si segnalano problemi dovuti agli allagamenti delle aule

CASERTA – Grande spavento questa mattina nella scuola di San Clemente, frazione di Caserta, seggio elettorale. Una vetrata √® crollata a causa del maltempo e, fortunatamente, non ha fatto danni e ora si sta lavorando per evitare dli allagamenti delle aule. Non sarebbe l’unico seggio dove al momento sono stati riscontrati problemi dovuti alla grande quantit√† di pioggia che in queste ore si sta abbattendo sulla nostra provincia. Infatti, anche nel seggio di Santa Barbara alcune aule sono allagate.