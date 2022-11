LA FOTO. MARCIANISE. Cade rovinosamente dalla sedia a rotelle: donna ferita

Era accompagnata dalla figlia quando una ruota è finita nello spazio dei basalti

MARCIANISE – Brutta disavventura questa mattina ai danni di una donna, di origini marocchine ma residente da anni in città, in via Lucarelli a Marcianise. Una telefonata, alle 12 circa, allertava gli agenti della polizia municipale per la presenza in strada di una signora caduta dalla sedia a rotelle in quanto una ruota era finita nello spazio dei basalti. Gli agenti prontamente giunti sul posto hanno trovato la malcapitata riversa a terra sanguinante e infreddolita. I poliziotti si sono spogliati delle loro giacche per riscaldare la donna così come i residenti della zona sono accorsi con delle coperte. Solo alle 13.30, è giunta sul posto un’ambulanza proveniente da Roccamonfina in quanto le unità di soccorso della zona risultavano essere tutte occupate.