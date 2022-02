MARCIANISE – Fuoco e paura in via Alessandro Manzoni. Le fiamme di sono sviluppate in un appartamento al terzo piano di un palazzo che si affaccja sull’appena menzionata arteria della città. Sul posto, si è portata immediatamente una squadra del vigili del fuoco di stanza a Marcianise, coadiuvati da un’autoscala proveniente dalla caserma del Comando provinciale di Caserta. Fortunatamente, all’interno del locale andato a fuoco, non c’erano persone.