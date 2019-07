LA FOTO MONDRAGONE. Giornata nera, anzi marrone. Prima la schiuma bianca in mare, ora le feci dalla Fiumarella

MONDRAGONE – (m.a.c.) Non si arresta l’emergenza-inquinamento che abbiamo già denunciato stamattina (CLICCA QUI PER LEGGERE), quando abbiamo purtroppo dato la notizia di una traccia molto ampia di schiuma bianca che dalla famigerata area di Fiumarella, da quei canali in cui sversano abitazioni, case abusive, si è riversata in mare per diverse ore.

La situazione non è migliorata, mentre siamo già arrivati alle 15.50. I bagnanti segnalano la presenza in acqua probabilmente contaminata da feci, per cui impossibile fare il bagno. Tutto ciò è molto probabile che sia determinato proprio dagli scarichi di quelle abitazioni abusive che si trovano intorno al canale della Fiumarella.

Ci si auspica al più presto un intervento dell’amministrazione comunale per fermare questo disastro.