MONDRAGONE, LE FOTO. Schiuma bianca scaricata in mare e cattivo odore dalla fiumarella

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Schiuma bianca e dall’odore nauseabondo, sta emergendo questa mattina dalle acque della “fiumarella”, (un canale molto importante le cui acque sfociano a mare), lungomare nord, e che si sta riversando nel mare. La segnalazione ci è giunta poco fa da alcuni turisti allarmati dalla situazione. In effetti da un sopralluogo effettuato è ben evidente cosa sta accadendo in questo tratto di mare.

In questa stagione estiva le associazioni stanno cercando di rilanciare il litorale domitio esprimendo a più riprese come la cura delle acque e delle spiagge abbiano prodotto dei benefici ad una limpidezza del mare che poco si sposa con il fenomeno della schiuma bianca puzzolente, che probabilmente può essere ricondotto alla mano “scellerata” di qualche imbecille di turno, che ha scaricato nel canale liquidi inquinanti, il tutto reso possibile anche grazie alla assenza dei controlli.



Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi.