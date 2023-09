LA FOTO. MONDRAGONE. Rifiuti abbandonati a pochi passi dal mare: cittadini esasperati

.

MONDRAGONE – Degrado in località Stercolilli nel comune di Mondragone. Strade invase da rifiuti di ogni genere che periodicamente vengono incendiati rendendo l’aria irrespirabile. “Tutto ciò avviene sotto gli occhi di tutti, in questa zona situata vicino la foce del torrente Savone e a pochi metri dalle spiagge“, denunciano i cittadini residenti. “Sono inutili i nostri appelli, in quanto per questo brutto fenomeno che va avanti da tempo nulla è stato fatto. Resta sempre accesa la speranza di qualche intervento concreto finalizzato al bene collettivo, in una località ad alta vocazione turistica e di fondamentale importanza per l’economia della provincia di Caserta”.