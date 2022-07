LA FOTO. Nuova chiesa a San Prisco: edificata con il 70% dei fondi CEI

SAN PRISCO – (tp) Giovedì alle 1830 in viale dello Sport ci sarà la posa della prima pietra della nuova chiesa della parrocchia Santa Maria di Costantinopoli. La struttura religiosa che sarà realizzata da una ditta casertana con il 70 per cento dei fondi CEI già disponibili e il rimanente 30 per cento con i fondi che dovranno essere raccolti dalla comunità locale. Alla cerimonia sarà presente l’arcivescovo di Capua Salvatore Visco che renderà noto, dopo averlo scelto personalmente, il nome della nuova chiesa nei pressi della piccola piazzetta Padre Pio.

I residenti di questo quartiere sono felici di questa scelta dopo le polemiche di questi giorni proprio per aver criticato, senza però per ora ottenere nessun risultato dal primo cittadino, l’abbandono totale del verde pubblico, come ad esempio: sia della villetta Padre Pio, un tempo terreno della chiesa poi acquisito dal Comune, e sia della villetta di via dell’Orizzonte, dove ci sono anche giostrine pericolose (non vi è stata più manutenzione), e di altri parchi, perché è sparita la ditta nominata dall’ente pubblico che si doveva occupare della gestione dei giardini. Nel frattempo mentre si attende una nuova gara di appalto per la nomina di una ditta seria, tutto il verde non esiste più. Le piante non sono state più innaffiate l’erba delle villette è diventata un prato ingiallito e incolto. E’ ora, quindi, che l’amministrazione comunale si rimbocchi un po’ le maniche.