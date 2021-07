LA FOTO. Operaio 39enne casertano cade dalla scogliera: non è più in pericolo di vita

CASAPULLA – Migliorano le condizioni di T.G., l’operaio 39enne di Casapulla, in provincia di Caserta, finito sulla scogliera a Maiori, dopo il cedimento di uno dei quattro pistoni della gru con la quale era al lavoro per manutenzione sulla strada statale Amalfitana a Maiori. L’operaio era nel cestello del braccio gru finito contro la scogliera sottostante la strada. Il manovratore della gru, all’interno dell’automezzo rimasto in equilibrio precario, ha riportato lievi contusioni.

T.G., seppure politraumatizzato, ha trovato la forza di alzarsi e allontanarsi, distendendosi sulla roccia, dove è stato soccorso da medici del 118 giunti via mare grazie a un’imbarcazione privata. Un elicottero lo ha portati d’urgenza al Ruggi d’Aragona di Salerno. Sottoposto agli esami strumentali, rilevati un trauma toracico con numerose fratture costali. Attualmente l’uomo si trova nel reparto di Chirurgia d’Urgenza del Ruggi e non è in pericolo di vita. Solo nella tarda serata di eri, intorno alle 22, l’automezzo e’ stato riequilibrato grazie a un’altra autogru dei vigili del fuoco giunta da Caserta. Il pm ha disposto il sequestro del mezzo. Saranno i carabinieri dell’ispettorato del lavoro a effettuare tutte le verifiche circa il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro nonché perizie tecniche sulla piattaforma mobile dell’impresa napoletana appaltatrice dei lavori di consolidamento esterno della base della sede stradale.