LE FOTO dell’ORRORE lungo la 7Bis. Muore tra le fiamme dell’auto. Lei, incinta, trovata ferita ad un braccio

VILLA LITERNO ( Maria Assunta Cavallo) – Auto in fiamme sulla strada statale SS 7 quater nei pressi dello svincolo di Villa Literno. Erano le due di questa notte, quando gli operatori del 118, a bordo dell’ambulanza n. 842 di ritorno a Mondragone dopo un intervento, si sono accorti di un auto ferma lungo la corsia, a ridosso dello spartitraffico. Nell’abitacolo c’era una coppia di colore di origine francese residente ad Aversa. Il giovane, sdraiato sul sediolino lato conducente, non mostrava segni di vita, la passeggera invece, tra l’altro incinta, aveva un braccio sanguinante. Quando il veicolo improvvisamente ha iniziato a prendere fuoco, gli operatori del 118, aiutati da un automobilista di passaggio, sono riusciti ad estrarre la donna, tirandola dal finestrino, essendo tutte le portiere bloccate, nulla da fare invece per l’uomo, probabilmente già deceduto, rimasto incastrato nell’auto avvolta poi dalle fiamme. Sul posto sono giunti due squadre dei Vigili del Fuoco, di Mondragone e di Aversa e un’altra ambulanza del 118.