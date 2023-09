LA FOTO. Perde il controllo della vettura e si ribalta colpendo un’ auto in sosta, ferito

Sul posto i carabinieri per accertare al dinamica del sinistro

GIANO VETUSTO – Ha perso il controllo della propria auto in via Fontana a Giano Vetusto, poco dopo le 7 di questa mattina terminando la corsa ribaltandosi colpendo un’auto in sosta. Rimasto lievemente ferito il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo. In suo soccorso sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigli del fuoco del distaccamento di Teano. Ai vigili del fuoco il compito di mettere in sicurezza il veicolo incidentato. Per accertare la dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri di Capua.