LA FOTO. Raid incendiario contro “TERRA FELIX”: attentatore ripreso dalle telecamere di videosorveglianza

SUCCIVO – Rai incendiario, mercoledì scorso poco dopo le 23, nella sala convegni del casale di Teverolaccio.

Un uomo incappucciato, ripreso dall’telecamere, si è introdotto nella struttura con l’intenzione di dare i fuochi a di dare fuoco ai locali. L’attentatore, con volto mascherato, è stato ripreso munito di due latte di benzina mentre versava parte del liquidò infiammabile sul pavimento e sulle sedie.

Fortunatamente le fiamme, innescate co un bengala, non si sono propagate limitando così i danni. I locali sono gestiti dalla cooperativa sociale Terra Felix con Slow Food e altre associazioni locali che coordinano le attività del progetto “Teverolaccio rural Hub “. L’attentato è stato denunciato ai carabinieri di Sant’Arpino. Attualmente sono in corso indagini sul caso. E’ il terzo attentato che la cooperativa Terra Felix ha subito negli ultimi 7 mesi.