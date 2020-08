LA FOTO S.MARIA C.V. Paura in via Albana: va a fuoco un frigorifero in un appartamento al 6° piano. I proprietari erano in vacanza 4 Agosto 2020 - 10:24

S.MARIA C.V. – Paura ieri sera, verso mezzanotte, in un palazzo di via Albana, a Santa Maria C.V. In un appartamento al 6° piano si è sviluppato un incendio. Sul posto si sono portati immediatamente i Vigili del Fuoco, muniti di autoscala, del Comando Provinciale di Caserta. Hanno constatato che a prendere fuoco era stato un frigorifero. L’epilogo poteva essere pericoloso in considerazione del fatto che gli occupanti dell’appartamento si trovano in ferie e dunque la casa era totalmente disabitata.