LA FOTO. SANGUE SULLE STRADE. Frontale tra due auto: morti tre giovani. Altri tre in ospedale

Poco dopo ancora un altro giovanissimo ha perso la vita in uno schianto lungo la Variante Anas

VILLA LITERNO – Questa notte verso le ore 24:00, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta sono stati impegnati in due incidenti stradali avvenuti quasi contemporaneamente. Il primo incidente è avvenuto in via delle Dune , nel comune di Villa Literno, dove è intervenuta la squadra del distaccamento di Aversa a causa di uno scontro frontale tra due autovetture. Subito dopo l’impatto le due auto terminavano la loro corsa una sul bordo della carreggiata e l’altra ribaltata al centro della carreggiata, con tre giovani passeggeri incastrati nel loro interno. Immediatamente i Vigili del Fuoco estraevano dall’abitacolo le persone ferite assicurandoli alle cure dei sanitari presenti sul posto che non potevano fare altro che accertarne il decesso. Avevano 20, 23 e 25 anni