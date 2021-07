LA FOTO. SCHIANTO IN AUTOSTRADA. Distrutte le auto, due persone in ospedale

CASERTA – Questa sera verso le ore 18:30 una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta proveniente dalla sede centrale del Comando è intervenuta sulla autostrada A1 nel tratto che va da Caserta Nord verso Napoli, nei pressi dell’area di servizio di San Nicola la Strada. Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato due autovetture che, per cause da accertare, sono entrate in collisione tra loro finendo la corsa al centro della carreggiata. Una volta soccorsi dai Vigili del Fuoco, gli occupanti sono stati affidati alle cure dei sanitari presenti sul posto con due ambulanze.

Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per la successiva rimozione. Per le operazioni di soccorso è stato necessario chiudere anche la circolazione autostradale ripresa in modo regolare da poco.