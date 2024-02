LA FOTO. Scontro frontale: MUORE un 25enne. IDENTIFICATA LA VITTIMA

Il drammatico scontro questa mattina poco dopo le 7,30 lungo la Strada Sannitica non molto distante dalla zona dei centri commerciali

SAN PRISCO/ MARCIANISE– Si chiamava Giovanni Rodovero, il 25enne di San Prisco che questa mattina poco dopo le 7,30 ha perso la vita in un tragico schianto lungo la strada Sannitica a confine tra Marcianise e Caivano. L’auto guidata dal giovane, una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Hyundai ix35.

Scattato l’allarme sul posto sono immediatamente giunte due squadre dei vigili del fuoco: una proveniente da Afragola ed una dal distaccamento di Marcianise per liberare il 25enne incastrato tra le lamiere.

Il ragazzo é deceduto sul colpo. I tentativi dei sanitari del 118 di tenerlo in vita si sono rivelati inutili. Il cuore del giovane aveva già smesso di battere. La dinamica del sinistro è in corso di accertamento