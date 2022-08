SUCCIVO (Lidia e Christian de Angelis) Grave incidente sulla strada maledetta. Ieri pomeriggio in via Perrotta a Succivo un terribile scontro tra due auto. Nello specifico nei pressi dell’incrocio maledetto, spesso teatro di incidenti, una Fiat 500L si รจ scontrata contro una Volvo. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma solo tanta paura.