LA FOTO. Si barrica in casa per non farsi ricoverare. Il sindaco si convince e…

CALVI RISORTA – Un uomo di 74 anni, già afflitto da diverse patologie e per questo in pratica costretto in casa, ha rifiutato il ricovero ordinario, chiudendosi tra le sue quattro mura.

Oltre ad un’unità del 118, sono intervenuti i vigili urbani di Calvi Risorta guidati dal capitano Carlo Del Vecchio, e i carabinieri della locale stazione guidata da Enrico Albero. L’uomo alla vista dei militari e dei caschi bianchi, probabilmente agitatosi anche per l’inevitabile trambusto, si rifiutava di essere visitato e trasferito. Solo dopo l’intervento anche del sindaco di Calvi Risorta, Giovanni Lombardi, si è convinto ed è stato trasferito in TSO presso il centro per la cura mentale dell’ospedale di Aversa.