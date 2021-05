LA FOTO. TRAGEDIA SFIORATA A CAPUA. Crolla cornicione di un palazzo in strada. “Città dimenticata da chi la governa”

CAPUA – Una domenica di maggio che sembrava essere tranquilla e rilassante, per le famiglie che vivono nello stabile di proprietà del Comune in Via Cardinale Bellarmino a Capua. Erano da poco passate le 12,30 quando un rumore fortissimo di calcinacci e delle urla di terrore di bambini e di alcune signore presenti sul luogo, hanno scosso la serenità delle famiglie del palazzo. Era infatti successo che dei pezzi di cornicione dello stabile, per la verità da tempo in condizioni molto critiche e privo della necessaria manutenzione, da parte del Comune – proprietario dell’immobile, si erano staccati ed erano caduti violentemente sul selciato, sfiorando due bambini abitanti in detto stabile.

In pochi attimi, è successo il putiferio anche poiché, proprio in quel momento molte famiglie stavano facendo ritorno nelle proprie abitazioni dopo aver adempiuto ai vari impegni domenicali: immediatamente sono stati chiamati i Vigili del Fuoco i quali sono prontamente intervenuti, provvedendo agli adempimenti del caso, finalizzati alla sicurezza ed alla tutela della pubblica incolumità. Molta la preoccupazione, da parte degli abitanti dello stabile, i quali da tempo lamentano il completo disinteresse dell’amministrazione comunale, la quale assiste impassibile al graduale degrado del proprio immobile, senza dar alcun segno di presenza e di concretezza. Oltre a non aver disposto, nonostante fossero a perfetta conoscenza della grave situazione in atto, gli opportuni interventi di manutenzione, necessari, urgentissimi ed ormai indifferibili, benchè contattati dai cittadini dello stabile, nessun amministratore comunale era neppure oggi presente al momento dell’intervento dei Vigili del Fuoco. Tutti, tranne il coordinatore cittadino del movimento civico ”Insieme per Capua”, Roberto Barresi che, contattato da alcuni cittadini, si è portato immediatamente sul luogo e si è personalmente accertato che tutto tornasse alla normalità.

Barresi ha deplorato fermamente quella che ha definito “una vergognosa ed insostenibile situazione di pericolo, nella quale sono costretti a vivere gli abitanti dello stabile in questione. Degrado, al quale si aggiunge anche un rischio per la salute, a causa dell’evidente umidità che insiste sulle pareti delle case degli stabili. Uno stato di ignobile degrado cagionato, a parere di Barresi, dall’ignavia, l’incuria ed il menefreghismo del noto ed inutile branco di incapaci che malgoverna Capua, il quale in due anni dal proprio insediamento, dopo aver “intascato” voti e fiducia mal ripagata e dopo numerose assicurazioni e promesse rivolte ai cittadini degli stabili di Via Cardinale Bellarmino, non ha posto in essere alcun intervento e lasciando detti immobili in una situazione di pericolo e degrado che oggi, solo per un miracolo divino, non sono sfociati in una tragedia, con due vittime di tenera età. Ciò è gravissimo – ha proseguito l’esponente di opposizione politica cittadina e, a tale riguardo, sarò orgoglioso di poter fornire il mio supporto professionale, del tutto gratuitamente, al fianco di questi cittadini onesti e laboriosi, affinchè gli stessi non siano “di serie B” ed affinchè la sicurezza, il decoro e la qualità della vita di chi vive in questi immobili comunali non siano più speranze e sogni. Non lo meritano. Noi, sia ben chiaro a tutti, andremo avanti fino in fondo”.