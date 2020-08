LA FOTO. Un serpente si aggira tra le tombe. Cimitero sempre più abbandonato

È stata scattata nella mattinata odierna

CAPUA – La foto che alleghiamo all’interno dell’articolo è stata scattata questa mattina da un cittadino capuano al cimitero di Capua. Comincia ad essere sempre più evidente la condizione di degrado in cui versa la cittadina di fieramosca. Il decadimento sembra ormai un fatto così conclamato che non desta nessuna preoccupazione a chi di competenza che non fa neanche più notizia. Non è normale trovare una vipera aggirarsi tra le tombe dei propri defunti, lo diventa se l’erbaccia e i cumuli di rifiuti dominano.