LA FOTO. Una Samara terrorizza MONDRAGONE. Con un coltello in mano verso delle ragazzine

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Il gioco è bello quando dura poco, ma quando si protrae nel tempo oltre ad annoiare, rischia di divenire pericoloso, come già accaduto in questi giorni. Premesso che riguardo al fenomeno Samara Challenge, la cosa inizia a spazientire anche noi giornalisti che abbiamo comunque il dovere di raccontare ciò che accade e ci viene segnalato dai cittadini.

Avevamo già scritto riguardo ai vari avvistamenti della bambina demoniaca sul territorio mondragonese, l’ultimo in ordine di tempo risale alla settimana scorsa quando la “zombie” è stata fotografata nella zona compresa tra Rione Crocelle e Rione San Nicola, mentre tentava di lanciarsi contro le auto in corsa, cercando di spaventare gli automobilisti. Ieri sera invece la Samara mondragonese è stata avvistata alle ore 24.40, sempre nella stessa zona, precisamente in via II Febbraio, come mostra uno scatto fotografico che ci ha inviato un giovane, munita questa volta di un coltello, forse finto o forse no, che rendeva il suo aspetto ancora più terrificante, spaventando le ragazzine di rientro a casa dopo la passeggiata serale, per poi dileguarsi a bordo di una Ford Fiesta nera. E a tal proposito sono tante le mamme che ci hanno scritto perché preoccupate per le loro figlie che rinunciano ad uscire di casa, per timore di incontrare l’idiota di turno.

Sperando che questo coltello intravisto da alcuni passanti sia solo un’arma giocattolo, invitiamo come sempre i cittadini a contattare le forze dell’ordine qualora si trovassero ad avere a che fare con questa pseudo attrice di turno che magari nel tentativo di spaventare la gente, rischia davvero grosso e lo scherzo potrebbe tramutarsi in tragedia.