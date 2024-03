LA FOTO. VERGOGNA! 118 in tilt, ambulanze ferme nei Pronto soccorso e un’anziana resta a retta con il femore rotto

SANTA MARIA CAPUA VETERE. E’ caduta a terra accidentalmente mentre rientrava a casa, nella sua abitazione in via Delle Rose, al parco delle Rose, a Santa Maria Capua Vetere. I presenti hanno chiamato il 118 per il trasporto in ospedale ma, dalla centrale operativa del 118, si sono sentiti rispondere che, al vi era nessuna ambulanza disponibile perché tutte bloccate nei Pronto soccorso.

La donna è rimasta a terra, con una sospetta frattura di femore, braccio e spalla.

E’ inconcepibile che, chiamando il 118 ci si possa sentire rispondere che non ci sono ambulanze pronte ad intervenire. E’ inammissibile che nessun mezzo ed operatore siano pronti ad espletare un servizio per il quale i cittadini tutti, tranne gli evasori fiscali, pagano. Il 118 gestito da Roberto Mannella dovrebbe funzionare a regola d’arte, avendo a disposizione uomini e mezzi da. Così non è. Così non è mai stato. E le inefficienze, quando parliamo di salute pubblica, sono inaccettabili.