ORE 17,50 ESCLUSIVA. Donna 65enne colpita da malore mentre fa la spesa NELL’APOLLO. Salvata in extremis da ambulanza del 118

Il fatto è avvenuto pochi minuti fa. Ora è in terapia intensiva

CASAPULLA – È stato un intervento decisivo quello realizzato dall’ambulanza rianimativa del 118. Una donna di 65 anni, Fr. Cr., di Casapulla, circa, mentre stava facendo la spesa, all’interno del Centro Commerciale Apollo di Casapulla, si è sentita male. Un malore che avrebbe potuto costarle anche la vita. In questo caso però – è ci piace scriverlo perché il dirigente Mannella tra le tante cose inesatte che dice, annovera anche quella che ci racconta come quelli che non parlano mai bene del 118 e non è assolutamente vero – dicevamo, l’ambulanza, con tutti i sistemi di rianimazione è arrivata tempestivamente Un plauso va fatto, dunque al medico agli infermieri e all’autista, I sanitari che l’hanno immediatamente defibrillata e trasportata in codice rosso presso l’ospedale civile di Caserta.