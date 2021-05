La giovane madre aversana piange la morte della sua piccola di 5 anni. Proclamato il lutto cittadino

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Proclamato il lutto cittadino per la morte della piccola Priscilla. Domani si celebreranno i funerali della bellissima Priscilla Brugnani, morta nell’incidente stradale avvenuto l’altro pomeriggio in provincia di Perugia. Il sindaco Betti di Corciano ha proclamato il lutto cittadino durante i funerali della piccola di 5 anni, figlia di Giovanna Di Grazia 46enne parrucchiera di Aversa, trapiantata in provincia di Perugia con marito Luca e un altro figlio Ettore più grande.

Il terribile incidente mortale è avvenuto precisamente sulla strada in mezzo ai campi tra Migiana e Capocavallo, nel comune di Corciano: lì si è verificato un grave scontro tra due auto, una Fiat Punto a bordo della quale viaggiavano Giovanna Di Grazia e sua figlia Priscilla Brugnani di 5 anni, e un’altra vettura, una Skoda, che veniva dalla direzione opposta. Un’invasione di carreggiata, probabilmente. La violenza dello scontro, il muso di entrambe le auto che non c’è più e Priscilla che resta lì, immobile, sul sedile.

Alcuni presenti richiedono immediatamente l’arrivo dei soccorsi, sul posto tre ambulanze, i sanitari tentano disperatamente di rianimare la bambina, che pare, ancora respirasse, ma le sue condizioni appaiono subito disperate. I soccorsi trasportano d’urgenza la madre Giovanna Di Grazia, in gravissime condizioni, al pronto soccorso in codice rosso, e le due persone che viaggiavano sulla seconda auto che hanno riportato ferite rilevanti, ma non da essere in pericolo di vita.