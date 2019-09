LA LETTERA CASERTA. Raccolta rifiuti: “Il lunedì e il venerdì mischiano tutto. E i netturbini hanno le chiavi dei palazzi”

CASERTA – “Buon pomeriggio. Ho letto stamani ho letto il Vostro articolo-denuncia sulla incresciosa e schifosa situazione dei rifiuti a Caserta e non posso fare altro che dirvi bravi!!! Finalmente un articolo che dice pane al pane e vino al vino sia per il comportamento poco civile di noi cittadini di Caserta che per la inadeguatezza di questo sindaco e di tutta la sua giunta.

Vorrei segnalarVi, poi, a proposito della raccolta, che gli stessi addetti alla raccolta in molti condomini hanno le chiavi per accedere direttamente al vano dove sono posti i contenitori condominiali per il deposito dei rifiuti.Con rammarico ho appurato che nelle giornate del lunedì e venerdì invece di svuotare i soli contenitori dell’indifferenziato questi indefessi lavoratori svuotano anche tutti gli altri contenitori che si riempiono continuamente in quanto gli abitanti di questi condomini portano i loro rifiuti in qualsiasi giorno ed ora. Dopo aver fatto quest’attività, che esula dai propri compiti,riportano ordinatamente i contenitori nel proprio posto e chiudono accuratamente il cancelletto di accesso condominiale.i nostri contenitori invece, vengono buttati per terra sulla pubblica via per cui dopo poco tempo risultano tutti rotti ed abbiamo tutti i contenitori con il lato facciale con grossi buchi e perciò inservibili ma che continuiamo ad utilizzare perchè non ne abbiamo altri.

Qual’è l’interesse di questi solerti lavoratori, “cui prodest”? Non certamente a noi che dobbiamo assistere a questo scempio. Mi domando dove sono gli ispettori di zona comunali che possono rilevare queste inadempienze o a cui ci si può far rilevare questo comportamento indegno di questi pseudo lavoratori?

Una volta sul sito del comune si poteva conoscere il nome dell’ispettore ed il suo cellulare ora non più…questa città invece di andare avanti regredisce…poveri noi.

Grazie e buon prosieguo di lavoro”.