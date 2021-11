La morte di dj Fox. Trovato in casa dopo 10 giorni. Aveva appena fatto la terza dose. Alcuni interrogativi

CASAGIOVE/SAN MARCO EVANGELISTA – (Lidia e Christian de Angelis) Ha colpito molto la notizia della morte di Francesco Carozza, più noto con il suo nome d’arte di dj Fox. Il suo corpo, come abbiamo già scritto, è stato ritrovato in un appartamento di Casagiove, a diversi giorni di distanza dal decesso. Da poco si era trasferito da San Marco Evangelista. Ha dato segni di vita l’ultima volta quando dal suo profilo facebook ha annunciato che si sarebbe sottoposto, di lì a qualche ora, all’iniezione per la terza dose del vaccino anti covid. Su questa circostanza, aveva anche esposto una battuta evidentemente scherzosa: “Terza dose. Adesso posso scoprire il terzo segreto di Fatima! Ah ah ah“.

Ora, chiaramente bisogna, soprattutto in questo periodo molto delicato, essere molto rigorosi quando si raccontano le storie in cui un evento luttuoso è collegato temporalmente all’iniezione di una dose del vaccino anti covid. Non c’è alcuna connessione, fino a prova contraria, sui fatti e poi chiaramente se l’autorità giudiziaria riterrà di dover procedere ad un esame autoptico, si vedrà.

Ma quello che è sbagliato in questo momento è creare meccanismi di relazioni indimostrabili. Mentre è giusto affermare che uno degli ultimi atti che Francesco Carozza ha operato in vita sia stato sottoporsi proprio alla terza dose di vaccino. Si tratta di una persona conosciuta in zona e che, come tanti altri operatori dello spettacolo o che lavorano attorno allo spettacolo, ha subito forti perdite economiche durante il lungo periodo di restrizioni dalla pandemia covid. Questo lo aveva reso anche un pò inquieto ed intristito.