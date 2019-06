La morte di FEDERICO. L’addio straziante della sorella: “Ti amerò per sempre. Non ti scordare di me”

SAN MARCELLINO (Lidia e Christian de Angelis) – Comunità sotto shock per la morte di Federico Barone, 24 anni. Il giovane ragazzone, sempre sorridente e solare, disponibile e generoso è volato via dopo due anni di lotta contro il male.

Ieri si sono svolti i funerali a San Marcellino, dove la bara è stata accolta da centinaia di amici e cittadini, con palloncini bianchi, applausi e lacrime, per dirgli addio.

Ecco la commovente lettera della sorella Rosa, candidata alle scorse elezioni, che saluta così l’amato fratellone. Rosa Barone: “E ieri i tuoi amici ti hanno onorato fino alla fine con un corteo degno di te. Il Re degli amici. È solo un arrivederci brother. Non so perché ci sia successa una cosa così brutta.Un anno tra ospedale e consulti da tutte le parti e l ‘unica cosa che dicevano “Credete nei miracoli?”. Ma noi per l’ amore smisurato nei tuoi confronti volevamo lottare e crederci, ma quello che ha lottato di più sei stato tu, con la forza di una tigre, quella che hai come sfondo sul tuo cellulare, hai sofferto e combattuto questo male sempre a testa alta per nn farci soffrire ma soprattutto per non far soffrire la tua mamma, una roccia, sempre pronta a dare la sua stessa vita.”

“Sei stato il più viziato, il figlio nn capitato quando una coppia si sposa, ma il figlio voluto soprattutto dalla mamma. Un papà che oggi ha fatto piangere tutti per il bene che ti voleva. Nulla ti è stato risparmiato, hai sofferto tanto ieri sera prima di dirci addio, dicevi che nn riuscivi a vederci, nn avevi più forza, nn riuscivi a respirare, noi tutti li impotenti e nn siamo riusciti a fare nulla per salvarti.”

“Non doveva andare così, sarai l’angelo più bello del paradiso e veglierai su di noi. L’ ho sempre saputo che ti amavano in tanti, ma oggi quello che hanno fatto i tuoi amici per te è stato indescrivibile, non ci sono parole per ringraziarvi ragazzi, anche lui vi voleva un bene dell’ anima. Ci hai lasciati soli qui. È solo un arrivederci Fede e sappi che tua sorella ti ama e ti amerà per sempre, non ti scordar di me. Ti prego dai a noi la forza per andare avanti.”

Questo il messaggio della zia di Federico, Vincenza Barone: “Come è ingiusta la vita!!! Addio sei diventato un angelo ,l’angelo più bello del Paradiso aiutaci a superare ,dacci tu una mano .Addio Federico“.