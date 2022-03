La morte di Gennaro Leone. Il Comune di San Marco Evangelista escluso dal processo

SAN MARCO EVANGELISTA – Il comune di San Marco Evangelista è stato escluso dal processo per l’omicidio di Gennaro Leone, il 18enne ucciso nell’agosto del 2021 in via Vico a Caserta. È quanto accaduto nel corso della prima udienza – celebrata in Corte d’Assise a Santa Maria Capua Vetere – del processo a carico di Gabriel Ippolito, il 20enne di Caivano, che con una coltellata uccise il giovane pugile.

Il giudice ha ammesso tra le parti civili, oltre ai familiari della vittima, anche il Comune di Caserta. Il Comune di San Marco Evangelista, dove viveva Leone, invece è stato escluso. Il giudice ha accolto l’eccezione dell’avvocato di Ippolito, che ha sostenuto come la residenza non sia un requisito per la costituzione di parte civile dell’Ente.