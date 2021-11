La morte di Vincenzo. Oggi pomeriggio i funerali del 28enne maresciallo della Finanza

GRICIGNANO D’AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Oggi i funerali del 28enne maresciallo della finanza Vincenzo Buccella. Tanta attesa per la celebrazione religiosa per dare l’ultimo saluto a questo meraviglioso giovane, militare esemplare, che improvvisamente non si è più risvegliato dal sonno. La funzione si terrà oggi alle 14:30 presso la Parrocchia Madonna Del Rosario Gricignano. Il giovane lascia nel dolore la madre Francesca, il padre Alessandro e i fratelli Paolo e Maria Cristina oltre i tanti amici, colleghi e familiari. Il militare era in servizio in Sicilia, ma si trovava a casa della famiglia a Gricignano quando si è verificata la tragedia.

Ad intervenire per primo l’ex sindaco Andrea Moretti, medico, di Gricignano il quale commenta così il suo intervento: “Ancora una volta la comunità di Gricignano è costretta a piangere la perdita di uno dei suoi giovani figli, Vincenzo Buccella, maresciallo della finanza di soli 28 anni, in servizio in Sicilia. Stamattina, verso mezzogiorno, mi sono trovato sul posto per prestare soccorso ma, purtroppo, non ho potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Condivido lo strazio e il dolore dei familiari che conosco da tempo. Accettare una tragedia così dolorosa e improvvisa è impossibile e lascia attoniti e sgomenti. Che il giovane Vincenzo possa riposare in pace, mentre i suoi familiari e congiunti possano trovare tanta forza per andare avanti nel suo ricordo.“

Tanto dolore e sconcerto per questa immane tragedia, ieri è stata eseguita l’autopsia presso l’ospedale di Gigliano.