La nuova antenna ILIAD bloccata dai giudici: tutto sospeso

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Stop momentaneo ai lavori per l’installazione di una nuova antenna telefonica a San Cipriano d’Aversa. Il TAR della Campania ha accolto la richiesta presentata da un gruppo di cittadini e ha deciso di sospendere i provvedimenti autorizzativi relativi all’impianto di trasmissione di Iliad.

Il ricorso era stato presentato da nove residenti, difesi dall’avvocato Luigi Adinolfi, che si sono opposti all’installazione dell’impianto per motivi legati alla salute pubblica e al mancato rispetto delle normative sull’esposizione ai campi elettromagnetici. Il loro timore? Che l’antenna venga montata prima che si arrivi a una decisione definitiva.

Dall’altra parte, Iliad, tramite il proprio legale, ha fatto sapere che è in corso una trattativa per spostare l’impianto in un’altra zona, chiedendo così più tempo prima della prossima udienza.

Il tribunale, valutando entrambe le posizioni, ha deciso di dare un colpo al cerchio e uno alla botte: ha concesso il rinvio dell’udienza al 5 giugno 2025, ma allo stesso tempo ha bloccato temporaneamente i lavori e sospeso l’efficacia di tutti gli atti autorizzativi, compresa l’autorizzazione del Comune e il parere ambientale.

In sintesi: niente lavori per ora e si attende la prossima udienza per capire come andrà a finire questa battaglia legale tra cittadini e compagnia telefonica.