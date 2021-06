La Polizia premia i suoi migliori agenti nel ricordo di Maria Sparagana e Vincenzo Spadarella vittime dl covid

AVERSA/CASAPESENNA (Christian e Lidia de Angelis) Premiati con encomi e promozioni i poliziotti d’Aversa e Casapesenna. Ieri mattina presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta, si è tenuta la cerimonia per la consegna simbolica di premi, fogli di congedo ed onorificenze al personale della Polizia di Stato in servizio in questa provincia, preclusa nello scorso anno dall’evolversi della situazione epidemiologica. L’evento, comunque coerente con le limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19, si è svolto nel segno del commosso ricordo dell’Assistente Capo Coordinatore Maria Sparagana e del Vice Sovrintendente Tecnico Vincenzo Spadarella, operatori della Polizia di Stato di Caserta vittime del Covid-19. Introdotta dalla proiezione di un video istituzionale incentrato sulla partecipazione della Polizia di Stato alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 e sulla ripresa delle attività di formazione delle nuove leve della Polizia di Stato presso la Scuola Allievi Agenti di Caserta, che ha ospitato l’evento, la cerimonia ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, del Questore Antonio Borrelli, del Dirigente Superiore Maria Carla Bocchino e del Direttore della Scuola Alessandra Calvino. Il Questore Antonio Borrelli nel ricordare con gratitudine l’impegno e l’esempio dei colleghi vittime del Covid-19 ha consegnato, a nome della Polizia di Stato, una targa ai familiari del Vice Sovrintendente Tecnico Vincenzo Spadarella e dell’Assistente Capo Coordinatore Maria Sparagana presenti in sala. Tra i validi ed eroici appartenenti alla Polizia di Stato promossi per merito straordinario il Sovrintendente Antonio Maggiore del Commissariato di Aversa diretto dal dr Vincenzo Gallozzi, il Vice Sovrintendente Francesco Stabile del Commissariato di Aversa, il quale ha anche ricevuto un secondo encomio solenne, il Vice Sovrintendente Mimmo Vitale , Ispettore Superiore in quiescenza Salvatore D’Iorio del Posto fisso di Casapesenna, ha ricevuto un secondo encomio solenne, ha ricevuto un encomio l’Ispettore Superiore in quiescenza Salvatore Buonpane del Posto fisso di Casapesenna. Inoltre hanno ricevuto attestazioni di Lode, del Commissariato di Aversa, l’Assistente Capo Coord. Antonio Sollo e l’Assistente Capo Nicola Mottola e l’Assistente Capo del posto fisso di Casapesenna Nicola Fiorillo . Il dirigente del Commissariato di Aversa dr Vincenzo Gallozzi, felice e orgoglioso dei suoi uomini, ha scritto “Cerimonia Premiale presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta 16/06/2021 …Commissariato di Aversa Tre Appartenenti Promossi al grado Superiore per meriti straordinari ,Due Lodi e altri provvedimenti di questo tipo seguiranno ..Orgoglioso di essere il loro Capo …“