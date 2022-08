La Pro Loco Gioiese presenta la XXIII edizione della “Sagra degli Antichi Sapori”

GIOIA SANNITICA – Tutto pronto a Gioia Sannitica per la XIII Sagra degli Antichi Sapori che, da stasera venerdì 12 e fino a martedì 16, animerà il Ferragosto nel Matese, grazie all’attività di promozione del territorio e di organizzazione dell’evento messa in campo dal gruppo di soci, iscritti e volontari della Pro Loco Gioiese Aps.

La caratteristica piazza Giovanni Paolo II è pronta ad accogliere anche quest’anno le migliaia di turisti che accorreranno da Terra di Lavoro e dal vicino Sannio per degustare le pietanze tipiche della lunga tradizione gastronomica del Matese, nell’ottica di riscoprire gli antichi sapori di una volta.

Gli stand, i tavoli, le cucine, l’intera area alle spalle della Casa comunale è stata allestita e, da stasera e per le prossime cinque serate, sarà teatro della kermesse enogastronomica per eccellenza tanto dell’Alto Casertano quanto della vicina Valle Telesina.

Ma l’edizione di quest’anno assume un significato ed una importanza anche maggiore se si considera che la Sagra degli Antichi Sapori torna dopo due anni di stop forzato determinato dalla pandemia, dando così di nuovo la possibilità alle migliaia di visitatori di assaggiare gustosi piatti con pasta fresca fatta in casa, dagli gnocchi alle pappardelle, dagli scialatielli ai fusilli finendo ai cicatielli, e a base del fungo porcino del Matese, con arrosti misti, trippa soffritto, melanzane ed i classici peperoni imbottiti, senza dimenticare la porchetta, gli abbuoti, gli spiedini, la carne di maiale con i peperoni, i salumi ed i formaggi tipici matesini, le pizze fritte fatte in casa e le bruschette fatte al momento, il tutto condito dall’ottimo olio delle colline gioiesi e innaffiato dai vini locali, tra cui falangina, piedirosso, coda di volpe e pallagrello, e dalla birra artigianale.

“Da stasera e fino a martedì 16 agosto, ritorna l’appuntamento con la tradizione, la qualità e la buona cucina. Ogni dettaglio è stato curato per rendere gradevole e piacevole la permanenza nel nostro paese. A tutti l’augurio di trascorrere delle splendide serate in compagnia del gusto e dell’allegria.

Un grazie particolare ai soci, agli amici, ai collaboratori e sostenitori per l’impegno profuso nell’organizzazione e che profonderanno nello svolgimento della manifestazione. Saluto e ringrazio l’Amministrazione Comunale di Gioia Sannitica, la Provincia di Caserta, la Regione Campania, l’Ente Parco Regionale del Matese, la Comunità Montana Zona del Matese, l’UNPLI, l’EPT di Caserta, ed il Consorzio Turistico Pro Loco del Matese”, dichiara la presidente Tiziana Mennone, nel presentare le 5 serate di Sagra che saranno allietate da musica dal vivo e tanto divertimento dai bambini ai più anziani, passando per giovani ed adulti che avranno modo di rilassarsi in un paesaggio davvero incantevole, con l’opportunità di visitare ed ammirare anche le opere pittoriche e scultoree, esposte dal maestro Silvano D’Orsi nella mostra allestita presso la sala consiliare.