La quarantena non ferma i malviventi nell’Agro aversano: raid in un supermercato “Pellicano” e in altri due negozi

AVERSA – Nonostante il periodo complicato per tutti, non si fermano i raid di ladri all’interno di esercizi commerciali nell’Agro aversano. Solo nel weekend appena trascorso dobbiamo registrare tre tentativi di furto tra Aversa e Parete. Nella città normanna dei malviventi hanno colpito in una macelleria e in una filiale dei supermercati Pellicano. Mentre ieri notte un gruppo di là ti ha cercato di colpire il fruttivendolo di piazza Trinità, nella città di Parete.