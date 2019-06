LA RETATA DI TRENTOLA. Misure cautelari anche per il titolare degli Eurospin e un noto imprenditore di macellerie e ristoranti

TRENTOLA DUCENTA – Nella maxi ordinanza, frutto dell’indagine realizzata dai magistrati della Procura della Repubblica di Aversa-Napoli Nord, sono finiti anche altri nomi eccellenti, oltre a quelli già citati IN QUESTO ARTICOLO.

Tra i destinatari di misure cautelari, anche il noto imprenditore Salvatore De Marco, proprietario di macellerie e ristoranti in Italia e all’estero;

analogamente anche nei confronti del noto imprenditore Salvatore Mazzara, proprietario di diversi punti vendita “EUROSPIN” (ricordiamo che MAZZARA era finito nel mirino degli investigatori anche in precedenti indagini per essere molto vicino al boss del clan dei casalesi Dario DE SIMONE);



Anche nei confronti dell’è stata emessa e notificata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.