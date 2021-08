LA SEGNALAZIONE TEANO. Un nostro lettore: “Luci accese per tutto il giorno. Questo è danno erariale”

TEANO – (Pietro De Biasio) Ci scrive un nostro lettore (Alessandro): “Volevo condividere con voi queste simpatiche foto scattate oggi (domenica 29 agosto) alle 10 a Teano. A partire dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio l’illuminazione pubblica è stata sempre accesa”. Questo quanto ci segnala il nostro lettore sempre molto attento allo sperpero di denaro pubblico. Sicuramente (speriamo) ci saranno state ragioni tecniche per questa situazione che purtroppo non è la prima volta che si verifica. Per manifestare il suo forte disappunto il nostro lettore ci segnala anche che il Comune di Teano “ha fatto una richiesta di debito fuori bilancio per fatture non pagate dal 2018 anno del loro insediamento per un totale di 1.267.679,10 e i nostri amministratori si permettono il lusso di tenere accese le luci durante le ore diurne questo è danno erariale”. Tanti poi c’è sempre la comunità che paga il menefreghismo di chi invece deve intervenire.