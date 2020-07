LA SEGNALAZIONE. Una notte intera parte della città senza energia elettrica. “Ora rischiamo di dover buttare anche il cibo”

PORTICO DI CASERTA – Un lunghissimo , e immaginiamo complicatissimo, lavoro sul sistema di energia elettrico che, in via Montello e via Leopardi, a Portico di Caserta, ha provocato l’interruzione del servizio dalle 20 di ieri, venerdì, fino alle prime ore di questa mattina.

Praticamente, quasi 12 ore di blackout. questo ci racconta Giuseppe, residente del luogo, che aveva chiesto il nostro aiuto e ci ha segnalato questo disservizio. Ovviamente, la prima preoccupazione in un momento del genere è stato per chi è malato, ed ha bisogno di supporto elettronico e per gli alimenti nel frigo. Infatti, senza energia elettrica, molti cittadini della zona sono stati costretti a gettare gli alimenti che, per ore, sono rimasti senza refrigerazione.