LA STRAGE DI PASQUA. 4 vittime nello schianto, Mignano Monte Lungo piegata dal dolore. Il sindaco: “Sarà lutto cittadino”

MIGNANO MONTE LUNGO – ”E’ una tragedia immane, che ha lasciato tutti senza fiato, da questa mattina la città intera sta piangendo”. Così Antonio Verdone, sindaco di Mignano Monte Lungo, il paese in provincia di Caserta di cui erano originarie tutte e 4 le vittime dell’incidente avvenuto ieri sera intorno alle 20.30 sulla Casilina, all’altezza di San Vittore del Lazio, al confine tra Lazio e Campania.

”Le famiglie si trovano in un dolore difficilmente superabile e l’intera comunità è vicina a loro, nonostante la zona rossa e il lockdown, c’è una gara di solidarietà che in questa tragedia dimostra quanto la città sia unita – aggiunge – Per i funerali, quando la Procura metterà a disposizione le salme, ci stiamo già organizzando, ci sarà tantissima gente e dovremo tenere conto dell’emergenza pandemica, per questo stiamo pensando di tenerli in un’area all’aperto e per quel giorno proclamerò il lutto cittadino”.

Molto scosso anche il vicesindaco Vincenzo Teoli, recatosi sul luogo dell’incidente ieri serra insieme al primo cittadino. ”Quello che abbiamo visto è senza precedenti, noi e l’intera comunità siamo sotto choc. Erano tutti ragazzi d’oro, rispettabilissimi, con cui abbiamo condiviso momenti belli insieme. Questa mattina non ho neanche voglia di mettere piede fuori casa – conclude – voglio soltanto stare vicino ai familiari e dare un aiuto per quello che possiamo”.