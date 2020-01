LA SVOLTA VOLALTO. Il presidente Turco consegna il titolo al sindaco: “Il 15 gennaio rischiamo di scomparire”

CASERTA (comunicato stampa) – Tutti sanno che il Presidente Turco non ha più intenzione di portare avanti il progetto della Pallavolo a Caserta.

Due milioni e mezzo di euro investiti, come da spese certificate, e sacrifici personali fatti fino ad oggi per essere ricambiati con tutto quello che è successo. Turco non ci mette più 1 euro ed è, seriamente, intenzionato a consegnare la squadra al Sindaco di Caserta Carlo Marino. Si attende il rientro dalle ferie, domani, del sindaco per l’ufficializzazione del passaggio di consegne. Ci sono tanti imprenditori bravi in questa città; chi ha la forza e le capacità si faccia avanti e parli con il primo cittadino. Il 15 Gennaio o la Volalto scende in campo o scompare. La palla passa al Sindaco e agli imprenditori casertani.