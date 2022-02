LA TRAGEDIA. Aveva 45 anni il poliziotto trovato morto in casa. L’ultimo biglietto, il gesto estremo e la madre in fin di vita

PRATELLA – Si chiama Angelo Cambio e ieri, nel giorno della tragedia, avrebbe compiuto 45 anni. Stiamo scrivendo del poliziotto trovato morto nella sua casa di Bologna, e che ha provato a togliere la vita anche a sua madre che ora lotta in un letto d’ospedale in condizioni gravissime (CLIKKA E LEGGI).

Ieri Angelo non si è presentato in ufficio. La vicina di casa ha chiamato il 113 perchè aveva trovato sulla porta un biglietto con scritto: “Le chiavi di casa sono qui, in caso di bisogno“. Nessuna risposta nemmeno all’arrivo della Volanti in via Procaccini dove il 45enne abitava da tempo, dopo essersi trasferito da Pratella. Dietro la porta, la scena terrificante: la madre, E.F., 61 anni era ancora viva, vicino al cadavere del figlio. Si parla di due patologie che avevano colpito entrambi. Una tragedia, un dramma sul quale è stato aperto un fascicolo in procura. I colleghi di Angelo sono rimasti sconvolti dalla tragedia.

Ecco alcuni messaggi lasciati sul suo profilo: “Ciao Angelo. Nei tuoi occhi ho sempre visto la tua bontà. Mi spiace se nessuno ha capito che in fondo dietro quei bei occhi si nascondeva una fragilità. Vola Angelo dagli occhi blu”.

“Ciao Angelo. Ti ho conosciuto sei anni fa. Eri un ragazzo semplice, gentile e discreto. A volte le fragilità ci travolgono come un fiume in piena. Vola in cielo. R.I.P.”.