Poliziotto trovato morto in casa. Gravissima la madre

CASERTA – Un poliziotto è stto trovato senza vita in casa. E’ successo in un appartamento di Bolognina, rione di Bologna, in Emilia Romagna. L’agente di 45 anni, casertano, era già morto quando i colleghi lo hanno rinvenuto, dopo la segnalaizone di una vicina di caa. Accanto al corpo c’era la madre 61enne anche lei casertana, in stato di incoscienza. Indaga la polizia di Bologna. Al momento non si esclude alcuna ipotesi investigativa. Probabilmente l’uomo ha messo in atto un gesto volontario assumendo farmaci. La donna è ricoverata in Rianimazione, con prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Bologna.