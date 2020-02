LA TRAGEDIA DELLA VARIANTE. Un lutto intrecciato tra le famiglie, i papà di Giuseppe e Salvatore sono colleghi

SAN PRISCO – Le auto dei due ragazzi di 19 e 24 anni, Giuseppe Mingione e Salvatore Fusco, sono uscite distrutte dallo scontro sulla Variante che collega Maddaloni a Santa Maria Capua Vetere. Entrambi sono deceduti quasi sul colpo, tanto che i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I due papà si conoscevano, così come i loro figli. Infatti, entrambi sono agenti della polizia penitenziaria. L’autopsia è prevista per domani, lunedì. Subito dopo, saranno liberate le salme, così da poter dare una degna sepoltura ai due giovanissimi.

In queste ore, il sindaco di San Prisco Domenico D’Angelo ha dichiarato che il giorno dei funerali sarà lutto cittadino.