LA TRAGEDIA DI SAN FELICE A CANCELLO. Oggi l’ultimo saluto a Mario e Giuseppina

SAN FELICE A CANCELLO -Si sono celebrati oggi pomeriggio, presso la chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, a Cancello Scalo, i funerali di di Mario Sgambato e Pina Sammaciccio, la coppia morta in seguito al crollo di una palazzina in via Napoli a San Felice a Cancello.

“Vivranno in noi e per sempre”, queste le parole di don Giuseppe De Rosa. In una chiesa gremita era presente anche una delegazione dei vigili del fuoco di Caserta, che nella tragedia hanno impegnato tutte le loro forze per estrarre vivi dalle macerie Giuseppina e Mario. Presente anche il sindaco Giovanni Ferrara, che dai primi momenti della tragedia è sempre stato vicino ai familiari dei coniugi. Proclamato il lutto cittadino.