LA TRAGICA MORTE DI MARICA. Disposta l’autopsia sul corpo della 34enne morta in via Galatina

SANTA MARIA CAPUA VETERE/CAPUA – È stata disposta l’autopsia sul corpo di Marica, la 34enne di Capua morta ieri sera, mercoledì, mentre si trovava insieme ai genitori a un tavolo della pizzeria-paninoteca “Aumm Aumm”.

La salma è stata trasferita all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano”. L’esame autoptico servirà a stabilire se la giovane, diversamente abile, è deceduta per un malore sopraggiunto prima di addentare il suo panino o dopo (e quindi, in questo caso, derivante da una tragica ostruzione delle vie aree).

A nulla sono serviti i soccorsi, prestati prima da un medico che si trovava sul posto, in via Galatina, e poi dai sanitari del 118 intervenuti tempestivamente, che hanno tentato il tutto per tutto anche con l’ausilio di un defibrillatore.

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del Commissariato di Polizia Santa Maria Capua Vetere.