LA TRUFFA DELLA DONNA INCINTA. L’avviso di un negoziante: “Fate attenzione a questi dettagli”

CASAL DI PRINCIPE (Christian e Lidia de Angelis) – Da poco una commerciante di Casal di Principe ha reso noto la brutta esperienza che gli è capitata. Una donna con un finto pancione si aggira per i negozi del paese e con una banconota da 100 euro, ovviamente falsa, cerca di fare acquisti a danno dei commercianti. Questa volta la truffa non è andata a buon fine in quanto la commerciante ha controllato la banconota con la macchinetta e verificato che fosse falsa e ha chiesto alla donna incinta di dare soldi buoni, questa con la scusa di andarli a prendere, non ha fatto più ritorno. Per tale ragione la negoziante ha deciso di avvertire tutti del pericolo scrivendo questo:

“AVVISO A TUTTI I COMMERCIANTI 🚫🚫🚫VA GIRANDO UNA RAGAZZA CON UN BEL PANCIONE (INCINTA) CON UN 100€ FALSO FATTO BENISSIMO! SE NON AVREI USATO LA MACCHINA X I SOLDI NON ME NE SAREI ACCORTA… HA FATTO LA FINTA DI ANDARE A CAMBIARE PIÙ AVANTI E NON È PIÙ TORNATA” .