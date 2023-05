LA VIDEO INTERVISTA. Tra traffico e vigili, rendere compatibile l’impianto urbanistico di MADDALONI e la pressione veicolare. Il sindaco De Filippo: “Tra traffico e vigili, portiamo a casa risultati storici”

Terza e penultima parte dell’intervista al primo cittadino che, ribadiamo per l’ennesima volta, è frutto di un’estensione estemporanea e non programmata di quella di strettissima attualità relativa all’assoluzione piena che ha chiuso la vicenda giudiziaria che l’ha coinvolto. Il tema di oggi è molto serio e solo in questo sommario utilizziamo, con grande cautela e frugalità, un’altra espressione di cui si fa un grande abuso ma di cui pochi comprendono la complessità: vivibilità cittadina

MADDALONI – Come abbiamo scritto introducendo le prime due sezioni dell’intervista fatta al sindaco Andrea De Filippo, abbiamo utilizzato l’occasione della sua assoluzione piena nel processo che l’ha coinvolto in questi anni per allargare un po’ lo spettro dei temi, come non sarebbe successo, al contrario, qualora non ci fosse stata la notizia di strettissima attualità della sentenza.

Abbiamo scritto di avere reso l’occasione al volo e dunque, siccome Maddaloni è una realtà complessa ma con serie potenzialità di sviluppo e per evitare che la campagna elettorale, per noi solo una contingenza casuale rispetto alla presenza nella nostra redazione di Andrea De Filippo, diventasse, quand’anche involontariamente, un’obiettivo di questa conversazione, abbiamo fatto in modo – e noi siamo bravissimi a produrre contenuti di nicchia (come direbbe Carlo Zalone) e barbosissimi – di offrire a quelle persone interessate ai temi dell’economia e più specificatamente dell’intermodalità dello sviluppo compatibile, delle complessità di una struttura urbanistica rispetto alla questione del traffico di questo tempo, un contenuto complesso che a tutto serve eccetto che a fare voti facili in vista delle elezioni di domenica prossima.

Il video che pubblichiamo è il terzo e penultimo. Sul far della sera di oggi pubblicheremo l’ultimo segmento di quello che tutto sommato può essere considerato un cofanetto di parole, di propositi, di realizzazioni rivendicate.

Nelle prime due parti abbiamo analizzato la vicenda giudiziaria; poi, nella seconda parte, la conversazione si è sviluppata sulla prossima apertura del vincolo autostradale A30, ricadente nel territorio di Maddaloni, ma anche sul pesante debito finanziario l’interporto ha nei confronti della città.

terza parte inizia con la spiegazione delle difficoltà del territorio maddalonese.

Si affronta per l’appunto il nodo della vivibilità, connessa soprattutto alla pressione veicolare, della città. Un connotato urbano legato all’antica storia di Maddaloni che la rende, inevitabilmente, “vittima” di un traffico quasi perenne.

