IL VIDEO. Lacrime e dolore ai funerali di Teresa, morta a soli 36 anni: “Hai lottato sempre con il sorriso”

FRIGNANO – (Lidia e Christian de Angelis) Tanto dolore e lacrime alle esequie di Teresa D’Agostino, la bellissima 36enne vittima del male. Ieri mattina si sono svolti i funerali di Teresa, giovane madre di Katia e Francesco, sposata con il sottufficiale Mario Lettera. La donna ha lottato con tutta se stessa per sconfiggere il male, ma non vi è riuscita, dopo essersi sentita male è stata trasportata presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, nonostante i tentativi di salvarla, per lei non vi è stato più nulla da fare, è volata via con il suo meraviglioso sorriso, lasciando in tutti un vuoto incolmabile.

Teresa era di Frignano ma viveva a Marcianise con la famiglia. La funzione si è celebrata presso la Chiesa Santa Maria dell’Arco a Frignano poi dopo la salma è stata trasferita al cimitero di Marcianise. In tanti presenti in Chiesa e fuori per dare l’ultimo saluto a questa giovane donna, applausi e lacrime al passaggio della bara.

Appena appresa la terribile notizia centinaia i messaggi di addio per la 36enne. Ecco il toccante addio dell’amico Alessandro R “Buon viaggio amica mia, rimarrai per me un ricordo indelebile, hai lottato sempre con il sorriso e mai abbassando la guardia, sei stata una vera guerriera. Adesso vola in alto Angelo bello e veglia sempre sui tuoi figli e su tuo marito, come hai sempre fatto, ma soprattutto come solo tu sapevi fare. Per me eri un punto di riferimento, una sorella ed un’amica che tutti vorrebbero, ed e per questo che mi sento onorato di averti conosciuto. Mi mancheranno le tue lunghe chiamate, sempre pronta a confortarmi e a supportarmi su tutto. Sicuramente diventerai un Angelo, ma sicuramente un Angelo che si differenzia dagli altri come solo tu sapevi fare…..Buon viaggio amica mia……..“.