Lacrime e dolore in città per l’addio al 34enne ritrovato dal padre privo di vita

Il giovane si è tolto la vita impiccandosi, lasciando attonità l’intera comunità. Tanti i presenti ieri al funerale nella chiesa Maria Santissima Assunta.

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) Lacrime e dolore ai funerali del 34enne Antonio Di Caterino. Ieri alle 10 presso la Chiesa Maria SS Assunta di Lusciano si sono celebrati i funerali del giovane trovato senza vita dal padre Claudio, dopo che l’uomo si era tolto la vita tramite impiccagione. Un dolore fortissimo, un lutto inaspettato e doloroso per l’intera comunità. Antonio era un ragazzo riservato, gentile e molto preparato che soffriva per la perdita dell’amata madre. Un gesto che ha sconvolto tutti, una perdita dolorosa. Tanti i presenti per l’ultimo saluto al 34enne che non è riuscito a sconfiggere il male, la depressione che lo attanagliava.