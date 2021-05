L’addio alla prof Gabriella Mastrangelo. I commossi messaggi dei suoi studenti e del fratello

PIEDIMONTE MATESE – (Lidia e Christian de Angelis) Oggi l’ultimo saluto alla amatissima prof Gabriella Mastrangelo 61 anni. Nel primo pomeriggio presso la Basilica Santa Maria Maggiore (San Marcellino) a Piedimonte Matese, si sono celebrati i funerali dell’amata insegnante del Liceo Galilei di Piedimonte Matese, dopo che la salma è giunta la salma dall’ospedale di Caserta.

La donna è stata trovata senza vita alcuni giorni fa nella sua abitazione in via D’Agnese, dopo l’allarme lanciato dai vicini che non la sentivano da gioni allertando i carabinieri che entrando nell’abitazione trovarono il corpo della stessa a terra senza vita a causa di un malore fatale. Il fratello Angelo le dice ciao così:”Per me non è un addio, per me non sei mai andata via ……… lo so che sei e sarai sempre al mio fianco e sorreggerai come hai sempre fatto me, Giovanna, Gabriella, Terenzio e tutte le persone che hanno avuto la fortuna e l’onore di incontrarti nella loro vita.Ciao Lella, ciao sorellina mia!“.