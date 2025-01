Ladri a volto coperto provano il furto al centro commerciale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – La scorsa notte, due individui hanno tentato di entrare nel Centro Commerciale Plaza, situato al confine tra Marzano Appio e Vairano Patenora, lungo la statale Casilina.

I malviventi, con il volto coperto da passamontagna, hanno cercato di forzare l’ingresso della struttura quando l’allarme ha immediatamente allertato il sistema di sicurezza.

Costretti a desistere e a fuggire senza portare via nulla, i due sono scappati a mani vuote. L’incidente rientra in un contesto di tentativi di furto registrati nell’area dell’alto Casertano in questi mesi, con le forze dell’ordine che stanno cercando elementi utili per identificare e arrestare i responsabili.